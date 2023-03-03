Сами пришли умереть на кладбище: операторы дронов устроили эпичную ''демилитаризацию'' оккупантов. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают наносить потери армии страны-агрессора России. Оккупанты не могут скрыться от украинских защитников нигде, в том числе и на кладбище.

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Об этом свидетельствует эпичное видео, в котором показано уничтожение очередной партии военных преступников РФ. Захватчики пытались спастись от атаки дрона на кладбище, но даже это святое место не помогло им остаться в живых. Ролик опубликовал у своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показана блестящая работа украинских операторов дронов, которые выполнили "демилитаризацию" оккупантов. Военные преступники государства-террориста качались по земле среди могил.

Так они пытались скрыться за памятниками умершим украинцам, но те, как бы грубо это не звучало, с того света "показали" свой протест и "не встали" на вражескую сторону, а "забрали" их с собой в загробную жизнь.

Яркое видео, символично сопровождается лирической песней о трупе моск*ля, который будет под черноземами. И что самое интересное – захватчики лично пришли на кладбище, чтобы умереть.

Отметим, оккупационная армия РФ на войне против Украины за сутки 1 марта потеряла еще 715 военных и 20 ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков на сегодня достигает уже 150 605.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра стратегических и международных исследований, количество ликвидированных на войне военных ВС РФ отличается, однако точно достигает больше 60-70 тыс. человек. А это превышает суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года.

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