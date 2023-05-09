'Самое страшное – повторять ошибки': президент Чехии сравнил войну в Украине со Второй мировой

Президент Чехии Петр Павел, отставной генерал и бывший военный советник НАТО, заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину по масштабам и разрушениям напоминает Вторую мировую войну. Он подчеркнул, что самым плохим в истории является повторение ошибок.

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Слова политика в понедельник, 8 мая, процитировало издание Ceske noviny. Павел провел параллели между началом Второй мировой войны и началом войны РФ против нашего государства и сравнил диктатора Путина с Гитлером.

Глава Чехии напомнил, что тогда война началась с обвинений о якобы несоблюдении прав нацменьшинства и призывов к отделению территорий. Также имело место давление с целью уступить территории в обмен на мир.

"Страна, название которой носили основные силы, участвовавшие в освобождении Чехословакии, то есть Первый, Второй и Четвертый украинские корпуса, сегодня сама является объектом агрессии со стороны одного из тогдашних государств-победительниц – России", – заявил Павел.

Он добавил, что свобода и мир не даются просто так, для их защиты иногда нужно жертвовать.

"Самое страшное в истории – это не учиться и повторять те же ошибки. Я очень горжусь тем, что Чехия с первых дней очень активно поддерживает Украину в войне и хочет сохранить свою честь", – сказал Павел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Павел посоветовал Украине не начинать контрнаступление наспех. Элемента неожиданности на этот раз не будет, поэтому Силам обороны нужно качественно подготовиться к операции.

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