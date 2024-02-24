Что происходит?

Напомню про А-50...

Самолёт А-50 это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, обеспечивавший контроль воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией.

Благодаря этому самолёту российские оккупационные войска не только получали информацию о присутствии в воздушном пространстве Украины тактической авиации ВС ВСУ, но и узнавали о пусках ракет с украинской стороны, получали целеуказание для своей тактической авиации и ракетных ударов и даже повышали дальность поражения комплексов ПВО ЗРС С-400.

Эти самолёты производились с 1985 года, но по состоянию на сегодня в россии их производство отсутствует. Всего таких самолётов в составе вкс рф – 9, но 1 из них на бесконечной модернизации, 2 требуют ремонта, 1 получил повреждения ударным дроном радиотехнического комплекса "Шмель" в Беларуси, а 14 января один из них ушёл в вечное пике - был сбит.

Фактически, до 23 февраля 2023 полностью боеспособными были только 4 самолёта А-50... Были.

Стоимость одного такого самолёта оценивается в среднем в $400 млн, но с учётом их редкости и невозможности производства, она намного больше и если я скажу, что её можно увеличить в раза 2, то вряд ли ошибусь.