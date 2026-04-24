"Самоликвидировался": оккупант после сброса бомбера решил не мучиться и застрелился. Видео
Недавно на одном из участков фронта российский оккупант решил "самоликвидироваться". После сброса с украинского дрона вражеский солдат застрелился.
Об этом рассказали в Telegram-канале 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Там же бойцы поделились кадрами самоликвидации оккупанта.
"После сброса бомбера российский оккупант решил не мучиться. Пустил себе пулю", – отметили бойцы.
Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали российских оккупантов, которые пытались спрятаться под антидроновими плащами. Несмотря на такое "ноу-хау", это им не помогло.
Также 22 апреля, Силы беспилотных систем Украины атаковали в временно оккупированном Донецке командный пункт Управления мобильных действий ФСБ РФ. В проведении операции также принимали участие силовики полка НГУ "Азов".
"По оперативным данным разведки, в результате удара потери противника составили 27 единиц личного состава спецназа: 12 офицеров безвозвратные (200), 15 – санитарные (300)", – сообщает "Мадьяр".
Всего за минувшие сутки количество российской оккупационной армии уменьшилось на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 323 тыс. 460 человек,
Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении украинские военные взяли в плен двух российских оккупантов, которые заблудились при попытке продвижения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Гришино, где продолжаются активные боевые действия.
