Самому младшему – 4 года: в хранилище Бахмута до сих пор живут семьи с детьми. Фото

Несокрушимый украинский Бахмут в Донецкой области продолжает превращаться в руину из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Но, несмотря на чрезвычайную опасность для жизни, там до сих пор остаются гражданские жители, среди которых есть и дети.

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В одном из хранилищ города побывали журналы "Радио Свобода". На снимках – практически город-призрак, от некогда жилых многоэтажек остались лишь жуткие "скелеты".

Между тем в хранилище, кроме взрослых, проживают 8 детей, младшему из которых всего 4 года. Люди, как могли, обустроили себе быт и даже установили новогоднюю елку. Для детей проводят занятия, в отличие от большинства города там есть электричество, а когда есть вода – запускают стиральные машинки.

Корреспондент издания отметил, что эвакуироваться жители хранилища в Бахмуте категорически отказываются: мол, условия жизни в эвакуации не лучше.

Напомним: во время российского обстрела Бахмута 4 января смертельные ранения получили две пожилые женщины, не успевшие скрыться от вражеских снарядов.

"Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин... Женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро укрыться от обстрела", – сообщили в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Бахмут остается острейшей точкой военного противостояния ВСУ с российскими оккупантами. Поскольку враг каждый день использует тяжелую артиллерию, населенный пункт практически уничтожен и непригоден для жизни;

– российские оккупанты продолжают предпринимать попытки штурмов на позиции украинских воинов на Бахмутском направлении, один из таких штурмов отразили украинские пограничники. Далее контратакуя, бойцы ГНСУ захватили враждебные позиции.

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