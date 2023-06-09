Самовольно оставили позиции: в Луганской области армия РФ недосчиталась около 90 военнослужащих – Генштаб

Украинские воины продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны. Это вгоняет в страх противника и заставляет сдаваться.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 9 июня. Почти сотня российских захватчиков оставили свои позиции и приняли решение дезертировать.

"В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции", – говорится в сообщении ВСУ.

В настоящее время российские власти не комментировали данную информацию.

Напомним, что на оккупированном левобережье Херсонщины фиксируются случаи дезертирства среди российских военных. Командование оккупантов ставит в первые ряды своей обороны мобилизованных, где те выполняют роль пушечного мяса.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за частых взрывов на оккупированной территории Луганщины враг увеличил количество блокпостов и рейдовых патрулей. Оккупанты ищут партизан, которые могут помогать ВСУ.

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