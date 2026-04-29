Самые большие потери 'Ахмата' с 2022 года: в ГУР рассказали, как разгромили кадыровских наемников. Видео

В начале марта нынешнего года спецназовцы Главного управления разведки вместе с другими бойцами уничтожили большую группу наемников подразделения росгвардии "Ахмат". Среди кадыровских наемников было убито не менее 40 оккупантов, еще более 80 ранены.

Детали спецоперации рассказали в ГУР Министерства обороны Украины. И отметили, что это самые большие потери "Ахмата" с 2022 года.

Что известно

"Самые большие потери "Ахмата" с 2022 года: спецназовцы ГУР разгромили кадыровских головорезов", – написали в ГУР.

Уникальную спецоперацию выполнили в начале марта 2026 года бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат", в состав которого входят воины свободной Ичкерии, вместе со 104 бригадой ТрО "Горынь" во взаимодействии с подразделением агентурных операций ГУР. Они уничтожили очередную группу наемников подразделения росгвардии "Ахмат".

Украинские защитники ударами дронов и артиллерии уничтожили вражеский транспорт и бронированную технику и нанесли кадыровцам наибольшие потери в живой силе с начала полномасштабного вторжения России. В опубликованном видео говорится, что убито не менее 40 оккупантов, еще более 80 ранены.

Также в ГУР добавили, что премьеру хроники операции по разгрому "ахматовцев" можно будет посмотреть 1 мая в 12:00 на официальных ресурсах военной разведки Украины.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ГУР показали, как наземные роботизированные комплексы "прикрывают" бойцов. На Покровском направлении украинские военные активно применяют наземные роботизированные комплексы для поддержки боевых действий. Один из таких аппаратов – "Ярость" – обеспечивает огневое прикрытие подразделений во время выполнения задач.

Также мы писали о том, как военная разведка Украины перехватила разговор двух российских военных, которые воюют на Покровском направлении. Из записи следует, что раненых бойцов оставляют на позициях без эвакуации, несмотря на их тяжелое состояние.

