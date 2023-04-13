Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, бойцы ВСУ проводят 'демилитаризацию' техники и живой силы врага – Генштаб

Российские оккупанты 13 апреля концентрировались на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там за сутки украинские воины отразили около двух десятков атак. Самые ожесточенные бои шли за Бахмут и Марьинку.

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Тем временем, авиация, ракетные и артиллерийские войска успешно уничтожали российскую технику и живую силу оккупационной армии. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник пока не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и стойкости наших воинов, было отражено около 20 атак противника", – отметили в Генштабе.

Защитники украинского неба тем временем отменяли живую силу и средства оккупантов, нанеся три удара по районам сосредоточения оккупантов и техники врага.

В то же время, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Опасаясь, что украинцы на оккупированных территориях будут передавать ВСУ данные о расположении оккупационных подразделений, захватчики усиливают контрразведывательный режим, чтобы обезопасить себя от утечки информации о дислокации своих подразделений.

Такое усиление фиксируется в отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области, где оккупанты увеличили количество патрулей. Захватчики обходят дома местных жителей и забирают у них мобильные телефоны. В то же время, людям запретили выезжать за пределы населенных пунктов.

Россия продолжала обстреливать мирные населенные пункты Украины и позиции украинских воинов.

"Российская Федерация продолжает ведение захватнической войны. Игнорирует Международное гуманитарное право, наносит удары, совершает обстрелы не только по позициям наших войск, но и по мирным населенным пунктам. В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем есть пострадавшие среди гражданского населения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без особых изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

Россия сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Студенок, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище и Бударки на Харьковщине.

– На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

– На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное на Донетчине.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Пивничное и Зализное Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

– На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

– На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка и Антоновка Херсонской области и Херсон.

Напомним, ровно год назад, 13 апреля 2022 года, бойцы ВСУ отправили ко дну крейсер "Москва". В этом году экс-секретарь СНБО Александр Турчинов показал историческое видео запуска "Нептунов", потопивших флагман российского Черноморского флота.

Также сообщалось, что, по данным Главного управления разведки МОУ, Россия уже использовала для ударов по Украине половину запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. Однако, как отметил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, возможны массированные удары врага на Пасху, сейчас украинские силы ПВО готовятся их отбивать.