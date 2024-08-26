Самый дорогой авиаобстрел: в Forbes посчитали, сколько Россия потратила на ракетную атаку по Украине 26 августа

На массированный обстрел Украины 26 августа Российская Федерация потратила 1,2 – 1,3 миллиарда долларов. Эта сума – рекорд за все время полномасштабной войны.

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Соответствующие подсчеты провело издание Forbes Ukraine. В основе – статистика командования Воздушных сил ВС Украины о том, что враг применил 127 ракет и 109 дронов (всего 236 средств авиапоражения).

Отметим, что нашим Героям удалось сбить 201 цель: 102 ракеты и 99 БПЛА. Взрывы раздавались в 15 областях.

Больше всего ракет государство-агрессор применило 24 февраля 2022-го, в первый день большой войны, – 160 единиц (по данным из брифинга Пентагона). Но эта цифра содержит также баллистические ракеты малой дальности, что может указывать на включение в общий подсчет тактических ракет, которые были направлены на линию фронта.

Еще одна сопоставимая по масштабам атака была совершена оккупантами 29 декабря 2023 года. Тогда Россия запустила по Украине 158 средств поражения: 122 ракеты и 36 дронов. В тот раз Москва потратила около 700 – 750 миллионов долларов.

Напомним: самый масштабный за время полномасштабного вторжения обстрел нашей страны Российская Федерация устроила ранним утром 26 августа.

Запуски оккупанты совершали из Рязанской, Липецкой, Курской, Воронежской, Волгоградской, Белгородской областей, временно оккупированного Крыма и района Мариуполя, Приморско-Ахтарская, Курская, Ейская, мыса Чауда, района Каспийского моря и восточной акватории Черного моря.

Тревога в отдельных областях длилась до обеда. В "Укрэнерго" после этого назвали ситуацию в энергетике сложной, пришлось применять экстренные отключения света.

Как сообщал OBOZ.UA, после комбинированной атаки России по Украине 26 августа глава дипломатии ЕС обратился к Западу с призывом. Жозеп Боррель отметил, что необходимо снять ограничения на использование Украиной западного вооружения против объектов на территории России.

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