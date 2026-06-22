Самый результативный месяц для Сил обороны: Федоров обнародовал статистику поражений вражеских объектов в мае

С начала 2026 года украинская армия поразила дронами более 800 тысяч подтвержденных российских целей. За май таких поражений было более 181 тысячи.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Также в результате вылетов были ликвидированы или тяжело ранены 31 530 российских солдат.

Что сказал Федоров

По его словам, с начала года подразделения БПЛА поразили более 800 тыс. целей противника: личный состав, средства ПВО, артиллерию, РСЗО, беспилотники, наземные роботы, автотранспорт, штабы, склады и средства радиоэлектронной борьбы.

"Только за этот период ликвидировано или тяжело ранено около 167 000 российских военных", – сказал министр.

Май, по словам главы военного ведомства, стал самым результативным месяцем для ВСУ, поскольку в течение месяца было успешно атаковано более 181 тыс. целей и ликвидировано или тяжело ранено 31 530 оккупантов.

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Он также добавил, что за каждое подтвержденное поражение украинские военные получают еБаллы, которые через Brave1 Market обменивают на дроны, НРК, средства РЭБ и комплектующие.

"Благодаря системе еБаллов мы видим, какие технологии и подразделения дают наилучший результат, и быстро масштабируем эти решения на всю армию", – говорит министр обороны.

Напомним, ранее Михаил Федоров заявил, что Украина продолжает работу над созданием собственных баллистических ракет, которые в будущем могут стать одним из ключевых факторов сдерживания России и существенно изменить баланс сил в войне. В Министерстве обороны убеждены, что появление украинских баллистических ракет будет иметь не только военное, но и геополитическое значение для государства.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская компания Fire Point заявила о завершении разработки ракеты-перехватчика FP-7.X, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. По словам разработчиков, ракета уже успешно прошла испытания и продемонстрировала характеристики, необходимые для работы в составе перспективного противоракетного комплекса FREYA.

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