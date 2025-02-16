Самый трудный день на фронте: в Генштабе заявили об активизации врага на всех направлениях

Оккупационные войска России активизировали штурмовые действия на фронте в Украине, за последние сутки совершив более 70 атак только на Покровском направлении. Всего на передовой за это время произошло 261 боевое столкновение.

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Агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиаударов, совершил более 4000 обстрелов (211 – из РСЗО) и привлек для поражения 1385 дронов-камикадзе. О ситуации рассказали в Генштабе ВСУ.

По уточненной информации, всего 88 КАБов оккупанты сбросили в районах Иволжанского, Кияницы, Долгой Балки, Красного Первого, Новой Балки, Покровска, Алексеевки, Разлива, Гуляйполя, Зализничного, Верхнего Терса и Копаней.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

За сутки на Харьковском направлении захватчики пять раз штурмовали позиции наших войск в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани.

Силы обороны отражали штурмовые действия врага неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и в направлении Новоосинового на Купянском направлении, где за сутки произошло 39 российских атак.

Войска РФ 27 раз атаковали на Лиманском направлении, где пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Грековки, Колодцев, Ямполевки, Тернов, Торского и Дибровы.

Десять вражеских штурмов отбили защитники Украины на Северском направлении, где оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении подразделения ВС РФ атаковали 29 раз в районах Предтечино, Ступочек, Белой Горы и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Крымское.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 71 атаку агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надеевка, Андреевка и Удачное.

ВСУ отразили 25 вражеских атак на Новопавловском направлении. Там оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленовка, Разлив, Новый Комар, Новоселка и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении захватчики дважды атаковали позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.

Восемь безрезультатных попыток идти вперед предприняли россияне на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении захватчики активных наступательных действий не проводили. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки в операционной зоне Курской области РФ произошло 15 боестолкновений, войска РФ нанесли 33 авиационных удара, сбросив 49 КАБов, и совершили 332 артиллерийских обстрела, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал РФ в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков ISW, продвижение оккупантов на Покровском направлении замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что РФ может сделать приоритетом наступательные операции на Константиновку. Это самая южная точка пояса крепостей Украины на Донетчине, и не исключено, что русская армия попытается пойти в атаку туда весной-летом 2025 года.

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