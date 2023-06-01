Сбили из стрелкового оружия: ВСУ уничтожили российский ударный дрон 'Ланцет'. Видео

Украинские военные "отминусовали" у вражеской армии России еще один ударный дрон "Ланцет". Таким беспилотникам оккупанты могли разведывать позиции Вооруженных сил Украины и сбрасывать на них боевые части.

Видео дня

Видео сбития БПЛА российских оккупационных войск показали в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ в четверг, 31 мая. Он был уничтожен из стрелкового оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Точная работа принадлежит военным радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг".

"Уничтожен российский ударный беспилотник "Ланцет", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

БПЛА "Ланцет" – российский боражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero, имеет несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета – до 40 км. Максимальная масса – 12 кг.

Такой дрон может использоваться как для разведывательных, так и ударных задач. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и боевыми кумулятивными частями.

Имеет оптико-электронную наводку, а также блок телевизионной наводки, позволяющий управлять боеприпасом на конечном этапе полета. Особенностью БПЛА является то, что его модули наведения переменные и могут изменяться под задачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

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