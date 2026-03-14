'Сбиваем минимум два из трех': в ВСУ отмечают удвоение количества российских ударных дронов на южном фронте

За последние пять дней российские оккупационные войска нарастили удары барражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками самолетного типа на юге Украины – их количество выросло вдвое. Силы обороны активно сбивают вражеские БпЛА.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. "Противник в последнее время довольно активно начал применять такой вид вооружения, как барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Молния", "Ланцет", – рассказал он.

По словам Волошина, если раньше количество барражирующих боеприпасов колебалось в пределах 200-250 в сутки, то сейчас это уже более 500 ежедневно. Активнее всего их используют на Приднепровском направлении, где за сутки фиксируется около 150 таких дронов.

"Мы сбиваем как минимум два из трех, а то и больше", – сказал спикер.

Российские войска также активно применяют разведывательные беспилотники – за несколько дней зафиксировано примерно 400-450 таких БпЛА. Несмотря на работу противовоздушной обороны, часть из них продолжает полет из-за большего радиуса действия.

"Враг не прекращает обстреливать и населенные пункты. Также за несколько последних дней увеличиваются обстрелы населенных пунктов и Херсонщины по правому берегу, и Запорожской области вдоль линии боевого соприкосновения. Мы также ежедневно фиксируем как минимум 40-45 обстрелов", – сообщил Волошин.

Он проинформировал, что с 8 по 12 марта на юге враг нанес 226 ударов беспилотниками типа "Шахед", а также совершил 80 авиационных ударов с применением 383 корректируемых авиационных бомб и почти 130 неуправляемых авиационных ракет.

"Противник потерял на юге за пять дней 1243 человека личного состава и 587 единиц вооружения и военной техники. За это время на южном направлении произошло 126 вражеских атак", – добавил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 127 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 126 БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 117 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

