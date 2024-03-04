Сбросили взрывчатку, когда шел по улице: оккупанты атаковали с беспилотника жителя Берислава

Оккупационные войска России продолжают циничные обстрелы правого берега Херсонщины. Утром 4 марта они ударили по Бериславу, ранив местного жителя.

В частности, военные преступники сбросили с БПЛА взрывчатку прямо на шедшего по улице мужчину. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что в результате вражеского удара 55-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения конечностей.

Пострадавшего доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Этот случай является очередным доказательством того, что российские военные преступники сознательно обстреливают мирное население Украины.

Берислав из-за постоянных вражеских атак стал одним из самых разрушенных городов Херсонской области. Когда-то уютный городок на правом берегу Днепра теперь находится на одном из самых опасных участков фронта на юге Украины, а люди там вынуждены выживать, а не жить. Ведь оккупанты буквально охотятся на жителей Берислава FPV-дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта войска РФ обстреляли Корабельный район Херсона. В городе зафиксировали не менее пяти прямых попаданий в жилые многоэтажки.

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