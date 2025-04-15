Сбросы с ядовитым газом: в ГУР зафиксировали системное применение россиянами химикатов на фронте

Российские оккупационные войска на фронте в Украине системно применяют против бойцов Сил обороны запрещены международными конвенциями химикаты. В частности, речь идет о боеприпасах с ядовитым газом.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным разведчиков, в последнее время все чаще фиксируется использование врагом химикатов на фронте в Запорожской области.

"В настоящее время на линии боевого столкновения, в частности в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом", – говорится в сообщении

В основном речь идет о гранатах РГ-Во. Войска России сбрасывают их с беспилотников на позиции Сил безопасности и обороны Украины.

Согласно информации из открытых источников эти ручные гранаты содержат боевое вещество раздражающего действия – хлорацетофенон.

В ГУР отмечают, что применяемый российскими захватчиками газ поражает слизистую и дыхательные пути. Нахождение в зоне поражения химикатом без средств защиты может иметь летальные последствия – к сожалению, среди защитников Украины уже есть погибшие.

"В настоящее время продолжаются экспертизы применяемого россиянами химического вещества с целью его точной идентификации", – добавили в разведке.

Там также добавили, что применение армией РФ химикатов носит системный характер. Это свидетельствует о несостоятельности оккупантов достичь поставленных Кремлем задач на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦПД рассказали, что россияне применяют сбросы с ядовитыми веществами против Сил обороны Украины в Харьковской области. В последнее время стало известно о нескольких таких случаях на Купянском направлении.

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