Россия использует запрещенные химические вещества на Купянском направлении – ЦПД

Российские оккупационные войска начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами против Сил обороны Украины. Это в частности происходит на Харьковщине.

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В последнее время стало известно о нескольких таких случаях на Купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Он подчеркнул, что фактически Россия использует против украинских солдат запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны.

"Обычные террористы, которыми всегда были", – прокомментировал Коваленко действия захватчиков.

Напомним: российские военные преступники также применяют против украинских бойцов на фронте газовые гранаты, что является нарушением законов ведения войны. Запрещенные боеприпасы забрасывают прямо в окопы нашим бойцам.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении фронта российские войска продолжают попытки переправиться через реку Оскол. Силы обороны на днях отражали штурмовые действия захватчиков в направлении некоторых населенных пунктов, в боях была уничтожена вражеская техника.

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