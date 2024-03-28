Оккупанты применяют против ВСУ химическое оружие: военный рассказал о вражеской атаке. Видео

Российские военные преступники применяют против украинских бойцов на фронте газовые гранаты, являющиеся нарушением законов ведения войны. Запрещенные боеприпасы забрасывают прямо в окопы нашим бойцам.

О происках врага рассказал боец стрелкового батальона 1 танковой Северской бригады с позывным "Ярый". Соответствующий сюжет опубликовали в Telegram ОК "Север".

Защитник отметил, что когда граната залетела из дрона в блиндаж, из нее шел перечный газ, влияющий на дыхательную систему и слизистые. В укрытии находились четыре бойца. "Ярый" мгновенно схватил боеприпас и выбросил наружу. Он обжег руку горячей гранатой, однако больше никто из воинов не испытал вредного влияния ядовитого газа.

"Такое впечатление у меня, что они от безысходности пробуют чем-нибудь нас взять. Но у них ничего не получится", – отметил "Ярый".

Напомним, в ISW сообщили, что оккупанты все чаще применяют химическое оружие в войне против Украины. Они продолжают очевидные нарушения Конвенции о таком вооружении, стороной которой является и страна-агрессор. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) ВС РФ применили в Украине химическое оружие не менее 626 раз.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Андрей Рудык сообщил, что Россия все чаще прибегает к использованию химических боеприпасов в войне с Украиной. Так, в декабре 2023 года российские оккупанты использовали новые газовые гранаты РГ-ВО против украинских защитников, содержащих запрещенное вещество хлорацетофенон. Украинские защитники спасаются противогазами.

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