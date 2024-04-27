'СБУ эффективно отработала!' Появились эксклюзивные детали ночных ударов БПЛА по НПЗ и аэродрому в России

Взрывы на территории Краснодарского края РФ в ночь на 27 апреля стали результатом операции Службы безопасности Украины. Запустившие спецназовцы дроны поразили два нефтеперерабатывающих завода в регионе – Ильский и Славянский.

А вот "бавовну" на военный аэродром оккупантов "Кущевск" спецназовцы доставляли вместе с воинами Сил обороны: там размещались десятки военных самолетов, а также РЛС и РЭБ. Подробности ночной атаки OBOZ.UA сообщили информированные источники.

Наш собеседник назвал в прямом смысле "взрывной" ночь на субботу для российской Кубани. Особенно зажигательной она выдалась для военного аэродрома "Кущевск", а также для Ильского и Славянского НПЗ в Краснодарском крае России.

Источники OBOZ.UA утверждают, что "бавовна" на все три объекта пришла благодаря дронам СБУ.

Так, атаку на военный аэродром СБУ провела совместно с Силами обороны. Источник уверяет, что там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ.

Точных данных о последствиях атаки на аэродром пока нет, однако одно из оппозиционных российских СМИ опубликовало видео, которое, вероятно, было снято на пораженном аэродроме. Если оно является настоящим, не исключено, что удар пришелся на склад с оборудованием для переработки бомб, ведь на земле вдаются обломки модулей коррекции и планировки, а также носовые обтекатели для авиабомб.

Кроме того, ударные дроны СБУ нанесли удары по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ. Они являются ключевыми технологическими объектами таких заводов.

Источник уверяет, что после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала. А представители, по крайней мере, одного из атакованных НПЗ заявили о "приостановке работы" предприятия.

"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "бавовна" пылает и будет полыхать", – заверил наш собеседник.

Напомним, об России БПЛА атаковали ряд объектов, стало известно на рассвете. РосСМИ практически сразу сообщили, что : под ударом оказались два НПЗ, битумный завод и аэродром.

По словам местного губернатора, российская ПВО якобы сбила "более 10 дронов". При этом он поспешил заверить, что "пострадавших и серьезных последствий на земле" якобы нет. Между тем, россияне публиковали видео с мощными пожарами в области.