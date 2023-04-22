СБУ идентифицировала еще 12 коллаборантов, фабриковавших дела против украинцев в Херсонской области. Фото

В Херсонской области идентифицировали еще 12 вражеских приспешников, которые фабриковали дела против украинцев. Коллаборанты вступили в созданное агрессором так называемое "МВС РФ Херсонской области".

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В рядах российского карательного органа предатели выполняли задачи по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации Службы безопасности, одной из коллаборанток оказалась 30-летняя жительница Херсона, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов" псевдоучреждения. Находясь на "должности", она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, которые выступали против оккупантов.

Следователи СБУ установили, что предательница занималась серийным фабрикованием дел против жителей захваченных Херсонской области. Также она была причастна к разворовыванию личного имущества людей во время проведения "обысков" в их домах.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов. Предателей назначили в созданный захватчиками "экспертно-криминалистический центр", который отвечал за подделку экспертиз по "уголовным делам" против украинских патриотов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили им и другим фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины.

Однако в СБУ заявили, что знают о местах пребывания вражеских приспешников и проводят комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, во время стабилизационных мероприятий в освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области сотрудники Службы безопасности разоблачили 9 вражеских приспешников. Также в населенном пункте был обнаружен схрон с российским вооружением.

Ранее Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины очередного вражеского информатора, который действовал в прифронтовых районах на юге Украины. Злоумышленник корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр".

Также СБУ задержала информатора врага, которая создала Telegram-канал для сбора разведданных об обороне Одессы. Ей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Как соообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России на территории нашей страны было разоблачено более 300 государственных изменников. Так называемые российские агенты были в разных органах власти и даже в Силах обороны.

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