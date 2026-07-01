СБУ нейтрализовала более 16 тысяч российских кибератак и киберинцидентов с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения специалисты Департамента кибербезопасности СБУ нейтрализовали более 16 тысяч кибератак и киберинцидентов, совершенных Российской Федерацией. Часть из них была направлена против украинских СМИ.

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Об этом заявил руководитель Департамента кибербезопасности (ДКИБ) СБУ бригадный генерал Владимир Карастелев.

"С 24 февраля 2022 года Россия значительно увеличила количество кибератак на Украину. Если говорить о крупнейших из них, о тех, которыми занимается именно СБУ, то за это время нам удалось нейтрализовать более 16 тыс. кибератак и критических киберинцидентов. Примечательно, что помимо государственных органов, финансовых учреждений и оборонных структур приоритетной целью для подобных атак врага являются украинские средства массовой информации", – подчеркнул Владимир Карастелев.

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По словам руководителя Департамента кибербезопасности СБУ, в 2026 году российские хакеры осуществили масштабную трехчасовую DDoS-атаку на один из общенациональных телеканалов. "Бот-сеть генерировала до 200 тысяч запросов в минуту с узлов в Азии, Европе и США. Атака была направлена на прикладной уровень сайта: хакеры имитировали действия реальных пользователей, чтобы перегрузить сервер сложными запросами и сделать ресурс недоступным. Благодаря оперативному вмешательству киберспециалистов СБУ сайт продолжил работу, а противник не достиг своей цели", – отметил Владимир Карастелев.

Еще одну из ведущих украинских телегрупп враг атаковал в 2025 году: "Злоумышленники начали атаку на информационно-коммуникационные системы этого телеканала с фишинговой кампании и параллельно пытались проникнуть через смежную инфраструктуру. Специалисты СБУ своевременно обнаружили вторжение и не допустили реализации конечной цели врага – получения контроля над ресурсом для публикации пропагандистского контента от имени украинских СМИ", – сообщил глава ДКИБ СБУ.

Для усиления защиты украинских СМИ Служба безопасности Украины совместно с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания реализует проект по повышению киберустойчивости местных и региональных СМИ.

"Главная цель совместного проекта – не только реагировать на кибератаки после того, как они уже произошли, но и сформировать в региональных редакциях практическую способность самостоятельно выявлять угрозы, защищать свои цифровые ресурсы и обеспечивать бесперебойную работу даже в условиях полномасштабной войны. Мы заинтересованы в системном и постоянном сотрудничестве со специалистами СБУ в этом направлении", – подчеркнула Ольга Герасимьюк, председатель Национального совета.

В 2026 году в рамках проекта была проведена серия практических тренингов по кибербезопасности для представителей региональных СМИ. Обучение прошло на 20 региональных площадках и охватило представителей 21 области Украины. В тренингах приняли участие почти 450 человек – руководители СМИ, журналисты, редакторы, администраторы цифровых ресурсов и технические специалисты редакций.