СБУ обезвредила в Украине подпольные ячейки ''компартии большевиков'', подконтрольные ФСБ. Фото

В результате спецоперации в Киеве и еще шести регионах Украины Служба безопасности нейтрализовала подпольные центры "коммунистической партии советского союза". Это подконтрольная ФСБ российская организация, которая активно принимала участие в проведении подрывной деятельности против Украины.

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После полномасштабного вторжения России организаторы объединения пытались создать в Украине разветвленную сеть собственных "обкомов". Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации Службы безопасности, так называемые активисты преступной организации должны были призвать к массовой поддержке российских оккупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки вражеских диверсий. Злоумышленники агитировали присоединяться местных жителей к своим ячейкам, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.

Сотрудники СБУ установили, что прокремлевскую организацию возглавляет находящийся в Москве Юрий Щипков – руководитель "центрального комитета большевиков". Именно по его указанию были созданы подпольные филиалы объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях.

В ходе расследование было установлено, что к функционированию этих организаций враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования подрывных мероприятий.

Указания о проведении преступных действий они получали непосредственно от главы московского "ЦК" через специально созданный анонимный Telegram-канал. Благодаря оперативному вмешательству СБУ ни один из вражеских планов по подрывной деятельности не был претворен в жизнь.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы, мобильные телефоны с доказательствами переписки с российским куратором, а также прокремлевские агитационные материалы. Одному из организаторов объединения сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила "агентурную группу главного управления генерального штаба российских вооруженных сил (ГРУ)" во время спецоперации на Донетчине. В ее состав входили две жительницы Краматорска, одна из которых была медсестрой боевого подразделения теробороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора УПЦ МП в Ужгороде. Его обвиняют в разжигании религиозной розни.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ объявила о подозрении "главе правительства ДНР", который помогал оккупантам вывозить украинское зерно из Мариуполя. Речь идет о гражданине РФ Виталии Хоценко.

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