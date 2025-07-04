СБУ обнаружила в беспилотниках, которыми оккупанты атаковали Киев, компоненты китайского производства: в МИД сделали заявление. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в ударных БПЛА, которыми страна-агрессор атаковала Киев в ночь на 4 июля, компоненты китайского производства. В частности, на деталях беспилотников "Герань" была маркировка предприятия-производителя КНР.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 4 июля. Там отметили, что сейчас собирают все доказательства российской атаки по Киеву и документируют преступления оккупантов.

"Следователи Службы безопасности Украины обнаружили в БпЛА "Герань" (российская версия беспилотника "Шахед") компоненты, изготовленные в Китайской Народной Республике. Об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на соответствующих деталях", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что эти детали, в том числе и элементы крепления для катапультного запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские войска ударили по столице.

Служба безопасности Украины расценивает этот удар как военное преступление и уже открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал наличие китайских компонентов в российских дронах "иронией судьбы".

"Какая ирония судьбы. После сегодняшней массированной российской воздушной атаки на Украину мы обнаружили в Киеве компонент российско-иранского боевого беспилотника "Шахед-136"/"Герань-2", который был изготовлен в Китае и поставлен совсем недавно. А накануне здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу", – говорится в сообщении политика.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать войну и террор против украинцев. Наоборот, глава Кремля втягивает в этот процесс дополнительные ресурсы, в частности северокорейских военных, иранское вооружения и отдельных китайских производителей.

"Безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связаны между собой. Это не соревнование за внимание. Противодействие российской агрессии и террору в Европе напрямую способствует укреплению безопасности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", – написал Сибига.

Глава МИД призвал США и международное сообщество к усилению давления не только на режим в Москве и его военный бюджет, но и на всех в мире, кто способствует военным усилиям России и дает российскому диктатору возможность и дальше убивать украинцев, ведь время промедлений закончилось.

Напомним, Россия в ночь на 4 июля атаковала Киев ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде столичных районов зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий оккупантов пострадали мирные жители, есть жертва.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку России на Украину в ночь на 4 июля. По его словам, это был один из самых масштабных ударов, в целом россияне направили на украинскую территорию 550 целей. Гарант отметил, что первые воздушные тревоги в украинских городах и регионах начали раздаваться почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

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