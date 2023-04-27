СБУ разоблачил главу суда Полтавы, которая сотрудничала с ФСБ и сливала данные о защитниках Мариуполя

Глава Полтавского районного суда работала на ФСБ РФ и сливала врагу данные о защитниках Мариуполя. На сотрудничество с захватчиками злоумышленница вышла сама, на тот момент она работала судьей в горрайонном суде временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

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Впоследствии изменница выехала из оккупации на подконтрольную правительству территорию Украины, где ее разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины, сейчас ей сообщено о подозрении в государственной измене. Подробности сообщили в СБУ.

По данным Службы, после захвата российскими оккупантами Бердянская злоумышленница, работавшая тогда в горрайонном суде этого города, осталась в оккупированном населенном пункте. Там она познакомилась с представителем российских спецслужб и сама предложила ему негласное сотрудничество.

В частности, предательница передавала оккупантам информацию о защитниках Мариуполя.

"Установлено, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша. Тогда по ее "наводке" захватчики пытались выявить местонахождение украинских военных. Кроме того, предательница призвала других работников суда поддержать российских оккупантов и сотрудничать с ними. Если слышала возражения - "сдавала" людей в российские карательные органы", – рассказали в Службе.

Однако дальше предательница решила, что пора выезжать оттуда, где, в частности, и благодаря ей установился "русский мир". Для переезда она избрала подконтрольную Украине территорию. После переезда агент ФСБ устроилась в Полтавский райсуд.

В СБУ не показали лицо подозреваемой, также там не назвали ее имени. Однако это сделал журналист Андрей Цаплиенко.

По его информации, речь идет о Ларисе Богомоловой, возглавляющей Полтавский райсуд с июля 2022 года. Она, как и фигурантка дела о госизмене, ранее работала в Бердянском горрайонном суде.

"Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу и поэтапно задокументировали преступные действия. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). На данный момент решается вопрос относительно отстранения фигурантки от должности и избрания меры пресечения - содержания под стражей", – отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала предателя, который "сливал" врагу данные о позициях ВСУ в освобожденном Лимане. Безработный местный житель также передавал врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры.

Он находился "на связи" с боевиком одной из оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.