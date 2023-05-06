СБУ сообщила о подозрении российским сенаторам, голосовавшим за 'присоединение' к РФ оккупированных регионов Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении всем российским сенаторам, которые голосовали за "присоединение" к России временно оккупированных регионов Украины. Речь идет о 170 сенаторах, отдавших свой голос за преступное решение.

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Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ и Офиса Генерального прокурора, в феврале 2022 года российские сенаторы поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР". Кроме того, должностные лица единогласно поддержали обращение диктатора Владимира Путина об использовании вооруженных сил РФ за пределами страны.

В Службе безопасности отметили, что своими решениями сенаторы способствовали реализации плана РФ по ведению агрессивной войны против Украины. Кроме этого, в октябре 2022 года они ратифицировали "договоры о вхождении" в состав России временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским сенаторам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Напомним, скандально известному бывшему нардепу из запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину грозит 15 лет тюрьмы. Он работал на РФ и пытался дискредитировать Украину.

Ранее сообщалось, что глава Полтавского районного суда работала на ФСБ РФ и сливала врагу данные о защитниках Мариуполя. На сотрудничество с захватчиками злоумышленница вышла сама, на тот момент она работала судьей в горрайонном суде временно оккупированного Бердянска Запорожской области.