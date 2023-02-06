СБУ сообщила о подозрении руководителю Российской железной дороги, способствовавшему вторжению войск Путина в Украину

Руководителю Российской железной дороги Олегу Белозерову заочно объявили о подозрении, поскольку он способствовал полномасштабному вторжению РФ в Украину. Действия россиянина квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

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Если вина Белозерова будет официально доказана в суде, он может получить тюремный срок вплоть до пожизненного (или от 10 до 15 лет) с конфискацией имущества. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Служба безопасности Украины отчиталась, что собрала доказательную базу на гендиректора ОАО "Российские железные дороги", который помогал и продолжает помогать полномасштабному вторжению страны-агрессора.

Имя подозреваемого в СБУ не назвали, однако указали его должность и опубликовали фотографию.

Следователи отметили, что фигурант организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

К этому процессу привлечены 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупантов. Против этих компаний СНБО Украины ввел экономические санкции.

"Служба безопасности продолжает разоблачать преступления российских чиновников, которые причастны к развязыванию и ведению войны против Украины", – сообщили в ведомстве.

Добавим, что 53-летний Белозеров возглавил РЖД еще в августа 2015 года. До этого он занимал высокие должности в Кремле: был первым заместителем министра транспорта Российской Федерации (2015), заместителем министра транспорта (2009–2015), руководителем федерального дорожного агентства (2004–2009).

Является сторонником полномасштабного вторжения в Украину, неоднократно получал медали и ордена от российских властей за свои "заслуги".

В апреле 2022 года Великобритания и Канада задействовали против чиновника персональные санкции. С 15 декабря 2022 года находится под санкциями США. Также внесен в санкционные списки Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Как писал OBOZREVATEL:

– 1 февраля СБУ сообщила, что ее контрразведчики разоблачили и задержали сотрудника госпредприятия "Укроборонпром", который работал на военную разведку РФ. Мужчина "сливал" врагу информацию о вооружении, которое получают ВСУ, и корректировал обстрелы украинской столицы.

– Также Служба безопасности задержала депутата Северского городского совета (Донецкая область) от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Чиновник собирал разведданные о Силах обороны и энергетических объектах региона и передавал информацию России.

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