СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят новые фейковые "выборы" на оккупированной Луганщине: названы имена. Эксклюзивные подробности
Служба безопасности Украины установила личности 15 коллаборантов, которые готовят новые псевдовыборы в местные оккупационные органы РФ на временно захваченной части Луганской области. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что среди вражеских приспешников – руководители "избирательной комиссии ЛНР", а также представители территориальных ячеек кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политических сил.
Установлено, что оккупанты планируют провести фейковые выборы в сентябре этого года. В ходе этого действа собираются "избрать" "депутатов" псевдопарламента "ЛНР", а также "советов" так называемых "муниципальных образований".
Сейчас все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к будущему фейковому "волеизъявлению". Они работают над формированием так называемых территориальных избирательных комиссий, которые должны фальсифицировать явку избирателей и итоги голосования.
Также предатели занимаются обустройством "избирательных участков", подбирают и инструктируют "персонал", проводят масштабную агитационную кампанию по поддержке псевдовыборов.
Источники OBOZREVATEL уточнили фамилии этих коллаборантов:
- Елена Кравченко (1983 г.р.), глава "избирательной комиссии ЛНР";
- Максим Приходько, (1978 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";
- Татьяна Приходько, (1972 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";
- Екатерина Терещенко, (1986 г.р.), секретарь "Избирательной комиссии ЛНР";
- Марианна Скорнякова, (1990 г.р.), заместитель председателя "Избирательной комиссии ЛНР";
- Владимир Бабенко, (1990 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";
- Наталья Куличенко, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";
- Оксана Никитюк, (1986 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";
- Сергей Белов, (1983 г.р.), член избирательной комиссии ЛНР;
- Елена Сакура, (1968 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";
- Александр Ермоленко (1985 г.р.), "второй секретарь луганского республиканского комитета КПРФ";
- Виталий Невеселый (1983 г.р.), "руководитель Северодонецкого городского центра политпартии "Новые люди";
- Максим Уваров (1980 г.р.), "руководитель луганского регионального отделения ЛДПР";
- Геннадий Тараканов, "председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду";
- Денис Мирошниченко, "секретарь луганского отделения партии "Единая Россия".
Ранее шесть из этих фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года.
Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, Служба безопасности установила личности еще 30 коллаборантов, входящих в состав оккупационных органов РФ во временно захваченных районах юга и востока Украины. Предатели пошли на сотрудничество с врагом и проводят репрессии против украинцев.
Служба безопасности также задержала коллаборанта, который "сливал" ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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