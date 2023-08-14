СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят новые фейковые 'выборы' на оккупированной Луганщине: названы имена. Эксклюзивные подробности

Служба безопасности Украины установила личности 15 коллаборантов, которые готовят новые псевдовыборы в местные оккупационные органы РФ на временно захваченной части Луганской области. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что среди вражеских приспешников – руководители "избирательной комиссии ЛНР", а также представители территориальных ячеек кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политических сил.

Установлено, что оккупанты планируют провести фейковые выборы в сентябре этого года. В ходе этого действа собираются "избрать" "депутатов" псевдопарламента "ЛНР", а также "советов" так называемых "муниципальных образований".

Сейчас все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к будущему фейковому "волеизъявлению". Они работают над формированием так называемых территориальных избирательных комиссий, которые должны фальсифицировать явку избирателей и итоги голосования.

Также предатели занимаются обустройством "избирательных участков", подбирают и инструктируют "персонал", проводят масштабную агитационную кампанию по поддержке псевдовыборов.

Источники OBOZREVATEL уточнили фамилии этих коллаборантов:

Елена Кравченко (1983 г.р.), глава "избирательной комиссии ЛНР";

Максим Приходько, (1978 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";

Татьяна Приходько, (1972 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";

Екатерина Терещенко, (1986 г.р.), секретарь "Избирательной комиссии ЛНР";

Марианна Скорнякова, (1990 г.р.), заместитель председателя "Избирательной комиссии ЛНР";

Владимир Бабенко, (1990 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";

Наталья Куличенко, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Оксана Никитюк, (1986 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";

Сергей Белов, (1983 г.р.), член избирательной комиссии ЛНР;

Елена Сакура, (1968 г.р.), член "Избирательной комиссии ЛНР";

Александр Ермоленко (1985 г.р.), "второй секретарь луганского республиканского комитета КПРФ";

Виталий Невеселый (1983 г.р.), "руководитель Северодонецкого городского центра политпартии "Новые люди";

Максим Уваров (1980 г.р.), "руководитель луганского регионального отделения ЛДПР";

Геннадий Тараканов, "председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду";

Денис Мирошниченко, "секретарь луганского отделения партии "Единая Россия".

Ранее шесть из этих фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года.

Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности установила личности еще 30 коллаборантов, входящих в состав оккупационных органов РФ во временно захваченных районах юга и востока Украины. Предатели пошли на сотрудничество с врагом и проводят репрессии против украинцев.

Служба безопасности также задержала коллаборанта, который "сливал" ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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