СБУ заблокировала Viber-канал, который помогал мужчинам во Львовской области избегать мобилизации

Украинские правоохранители продолжают разоблачать преступные схемы, позволяющие военнообязанным гражданам незаконно избегать мобилизации. Очередной такой канал Служба безопасности Украины заблокировала во Львовской области.

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С помощью мессенджера Viber злоумышленники препятствовали мобилизации граждан во Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности рассказали, что ресурс "информировал" о мероприятиях, проводимых территориальными центрами комплектования и социальной поддержки во Львовской области. Участники Viber-канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей ТЦК и СП.

Кроме того, в СБУ уточнили, что сведения о месте нахождения работников ТЦК и СП публиковались в онлайн-режиме благодаря информаторам среди местных жителей. Причем из-за постоянного обновления информации Viber-канал набирал немалую огласку и быстро наращивал аудиторию.

Во время оперативных мероприятий правоохранители установили личности всех организаторов преступной деятельности. У фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным.

Также в СБУ напомнили, что за указанную противоправную деятельность угрожает ответственность согласно ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет тюрьмы.

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что действия работников ТЦК, которые требуют от граждан Украины документы или физически задерживают их прямо на улице, неправомерны. У работников военкоматов нет прав на такие действия.

Ранее в Офисе президента допустили, что в Раде могут проголосовать за законопроект о мобилизации через несколько недель. Речь идет о доработанном документе с предложениями народных депутатов. 11 января Кабмин отозвал его для доработки.

Как сообщал OBOZ.UA, комитеты Рады могут начать рассмотрение нового законопроекта о мобилизации уже в ближайшее время. На сегодняшний день в документе пытаются найти баланс между необходимостью служить и желанием защищать страну.

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