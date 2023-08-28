СБУ задержала агентку РФ, которая наводила российские 'Грады' и 'Шахеды' на Херсон. Фото

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, корректировавшую воздушные удары оккупантов по Херсону. В течение месяца злоумышленница наводила российские "Грады" и "Шахеды" на освобожденный город.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В частности женщина передавала захватчикам геолокации мест базирования и перемещения украинских защитников.

Злоумышленница пыталась определять ориентировочное количество сил обороны и наличие военной техники.

По переданным ею координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применив реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед".

Информацию злоумышленница передавала врагу через мессенджер в виде скриншотов карт с отметками объектов.

Захватчики завербовали женщину дистанционно уже после деоккупации Херсона. Она заинтересовала оккупантов деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где оставляла антиукраинские комментарии.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину прошло полтора года, до сих пор находятся уникумы, публикующие в сети информацию о передвижении наших военных, а также вооружения.

Причем некоторые украинцы намеренно передают такую информацию еще и российским спецслужбам. Более подробно о том, кто и где попался на таких преступлениях, а также что им за это будет – в материале OBOZREVATEL.

Напомним, контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области очередную российскую агентку, которая передавала врагу данные о дислокации подразделений Сил обороны Украины в регионе. Злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске.

Ранее в Донецкой области сотрудники СБУ задержали предателя, который тоже передавал оккупантам данные о размещении ВСУ в прифронтовых населенных пунктах. Больше всего врага интересовали локации тяжелого вооружения и бронетехники западного производства в Славянске.

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