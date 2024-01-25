СБУ задержала хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты Украины и приводил ракеты в Харьков. Фото

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Харькове хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты Украины и наводил российские ракеты на город. Именно по его наведению террористы Кремля совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре областного центра, в частности, по местной больнице.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что предателя разоблачили киберспециалисты украинской спецслужбы. Житель Харькова – участник российской хакерской группировки "народная сyberармия РФ", подконтрольной ФСБ.

По данным СБУ, россияне завербовали харьковчанина через специализированный телеграмм-канал хакерских сообществ. Среди его задач были:

– разведка базирования Сил обороны в регионе, в частности, артиллерии и ПВО,

– подготовка серии DDoS-атак на сайты госпредприятий и органов власти Украины.

Следователи СБУ сообщили харьковчанину о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, накануне стало известно, что СБУ разоблачила коллаборанта, сотрудничавшего с захватчиками во время оккупации части Харьковской области. Им оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, проживавший в поселке Большой Бурлук Купянского района.

Фигурант незаконно использовал частоты цифрового эфирного телевидения Украины, а также снялся в постановочном сюжете российского ТВ о якобы предоставлении местным жителям "гуманитарной помощи" из России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который помогал врагу готовить серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Особой целью для охоты были штабы и ключевые опорные пункты, а также размещение западного вооружения в подразделениях ВСУ под Авдеевкой.

– Также спецслужба разоблачила еще одну предательницу, которая призвала украинцев "голосовать за присоединение" Херсонщины к России во время оккупации правобережной части области. Коллаборанткой оказалась жительница села Дудчаны Бериславского района.

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