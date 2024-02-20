СБУ задержала информатора РФ, который шпионил за комплексами ПВО и хотел стать 'вагнеровцем'. Фото

В Украине задержали очередного информатора страны-террориста России, который шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Кировоградской области. Кроме того, злоумышленника интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников.

Также стало известно, что информатор РФ мечтал стать наемником террористической организации "Вагнер". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, данные об украинских системах ПВО и расположении складов с боеприпасами злоумышленник отправлял в Telegram-каналы, которые координируют российские спецслужбы для сбора разведданных о Силах обороны Украины.

В СБУ также узнали, что информатор РФ в начале полномасштабной войны хотел присоединиться к боевикам ЧВК "Вагнер" и воевать против Украины. Правоохранители сработали на опережение и своевременно задержали злоумышленника. Оперативное реагирование СБУ позволило сорвать планы агрессора по получению разведданных, а самого российского информатора задержать в собственном доме.

Служба безопасности узнала, что идеологический сторонник рашизма по собственной инициативе начал "сливать" информацию оккупантам о ВСУ. Чтобы собрать разведданные, злоумышленник выходил на местность, где скрыто фиксировал объекты военной инфраструктуры.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас агент РФ находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки, который готовил ракетный удар по железным дорогам и военным госпиталям Черкасской области. Основной задачей вражеского информатора было определение стратегических железнодорожных узлов, используемых для перемещения военной техники ВСУ на фронт.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Николаеве задержали с поличным инженера-конструктора стратегического предприятия Укроборонпрома. Предатель планировал передать спецслужбам России и Ирана новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения.

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