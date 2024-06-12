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СБУ задержала коллаборанта из Луганщины, помогавшего оккупантам ремонтировать "Смерчи". Фото

Анна Павлова
War
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СБУ задержала коллаборанта из Луганщины, помогавшего оккупантам ремонтировать 'Смерчи'. Фото

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта из Луганщины. По материалам следствия, мужчина помогал оккупантам ремонтировать "Смерчи" в период захвата Сватовского района.

Об этом сообщает СБУ. Злоумышленником оказался бывший работник местного фермерского хозяйства. Во время оккупации населенного пункта он предложил российским военным свою помощь в войне против Украины.

СБУ задержала коллаборанта из Луганщины, помогавшего оккупантам ремонтировать "Смерчи". Фото

Отмечается, что, имея технические навыки, мужчина устроился на местную рембазу оккупационной группировки. Там он занимался ремонтом российской военной техники, в том числе реактивных систем залпового огня "Смерч", подбитых украинскими защитниками в ходе боевых действий.

Также злоумышленник чинил поврежденные бронетранспортеры и грузовики, перевозившие боеприпасы страны-агрессора. Кроме того, мужчина помогал оккупантам возводить на территории громады фортификационные сооружения в виде блиндажей.

За сотрудничество с врагом коллаборант надеялся войти в руководящий состав так называемой местной оккупационной администрации РФ.

Впрочем, получить "должность" ему не удалось. Осенью 2022 года украинские защитники освободили поселок, а сам коллаборант сбежал в Днепр, где скрывался под видом переселенца. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в съемной квартире.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA:

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