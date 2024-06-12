СБУ задержала коллаборанта из Луганщины, помогавшего оккупантам ремонтировать 'Смерчи'. Фото

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта из Луганщины. По материалам следствия, мужчина помогал оккупантам ремонтировать "Смерчи" в период захвата Сватовского района.

Об этом сообщает СБУ. Злоумышленником оказался бывший работник местного фермерского хозяйства. Во время оккупации населенного пункта он предложил российским военным свою помощь в войне против Украины.

Отмечается, что, имея технические навыки, мужчина устроился на местную рембазу оккупационной группировки. Там он занимался ремонтом российской военной техники, в том числе реактивных систем залпового огня "Смерч", подбитых украинскими защитниками в ходе боевых действий.

Также злоумышленник чинил поврежденные бронетранспортеры и грузовики, перевозившие боеприпасы страны-агрессора. Кроме того, мужчина помогал оккупантам возводить на территории громады фортификационные сооружения в виде блиндажей.

За сотрудничество с врагом коллаборант надеялся войти в руководящий состав так называемой местной оккупационной администрации РФ.

Впрочем, получить "должность" ему не удалось. Осенью 2022 года украинские защитники освободили поселок, а сам коллаборант сбежал в Днепр, где скрывался под видом переселенца. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в съемной квартире.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ собрала доказательную базу против жены бывшего депутата Игоря Маркова от запрещенной "Партии регионов", Инессы Марковой. Ей сообщили о подозрении в госизмене, а также наложили арест на ее имущество на сумму более 250 миллионов гривен.

– Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который готовил теракты с подрывом авто военнослужащих ТЦК и шпионил также за трансформаторными подстанциями в прифронтовом Запорожье. По результатам спецоперации приспешника врага задержали "на горячем".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!