СБУ задержала российских ''кротов'', пытавшихся устроиться в украинские госучреждения

Сотрудники Службы безопасности задержали двух коллаборантов, которые на оккупированной части Луганщины занимали должности в созданном оккупантами "пенсионном фонде". Предатели прибыли на подконтрольную Украину территорию и получили статусы переселенцев.

Видео дня

Они пытались устроиться на работу в государственные учреждения. Подробности сообщили в СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила проникновение вражеских приспешников в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины. В ходе следственно-оперативных действий задержаны два бывших "должностных лица" созданных р*шистами "отделений пенсионного фонда лнр" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганской области", - отмечено в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленники прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока Украины - и пытались устроиться на работу в госучреждения.

"Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональное подразделение Пенсионного фонда. Другой коллаборант – планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ", - отметили в СБУ.

Если бы коллаборантам удалось осуществить задуманное, они, утверждают в Службе, получили бы доступ к закрытой информации для дальнейшей передачи российским оккупантам.

"Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили коллаборантов и задокументировали их преступные действия. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Материалы производства направлены в суд", - сообщили в Службе безопасности.

Там добавили, что мероприятия по разоблачению коллаборантов проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что в рядах СБУ разоблачили предателя, собиравшего данные для передачи российским спецслужбам. Вражеский агент действовал на Запорожье. Он после полномасштабного вторжения начал скрыто собирать данные своих сослуживцев, а также секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.