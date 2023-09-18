СБУ задержала в Днепре агента ФСБ, выдававшего себя за военного, чтобы шпионить за ВСУ. Фото и видео

В Днепре "на горячем" задержали агента российских спецслужб, выдававшего себя за военного, чтобы беспрепятственно шпионить за воинами ВСУ. Мужчина собирал разведданные о перемещении подразделений украинских сил, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.

Для разоблачения злоумышленника контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию. Сейчас он под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы, передает пресс-служба СБУ (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что перед выходом на разведку мужчина переодевался в форму украинской армии. В первую очередь он отслеживал маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также пытался выявить в Днепре боевые позиции ПВО.

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Для сбора такой развединформации предатель регулярно объезжал территорию областного центра и фотографировал разные объекты. Полученные данные передавал "куратору" из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов.

За каждое выполненное задание российский агент получал от спецслужбы страны-агрессора денежное вознаграждение. Чтобы скрыть каналы финансирования, средства поступали на банковскую карту с помощью криптовалютных операций.

В ходе расследования специалисты СБУ установили, что полученная от этого агента информация оккупантам требовалась для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в районах Угледара и Новоселки.

Украинские спецназовцы задержали предателя во время выполнения им задачи возле одного из стратегических объектов в Днепре. У него обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом, а также патроны к автоматическому оружию.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УКУ. Также решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Пока злоумышленник находится под стражей, идет расследование. За совершенное вражескому приспешнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне СБУ задержала вражескую корректировщицу, работавшую на депутата госдумы РФ. Установлено, что женщина сама предложила агрессору помощь.

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