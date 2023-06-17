СБУ задержала в Сумской области информаторку ФСБ, которая 'сливала' данные об обороне на севере. Фото

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали российскую информаторку. Жительница Глухова собирала для оккупантов данные о подразделениях Сил обороны, защищающих северные границы Украины.

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Также она сообщала своим кураторам о результатах прилетов, помогая готовить новые ушибы. Как рассказали в СБУ, предательницу задержали с поличным.

В ходе контрдиверсионных мероприятий в Сумской области сотрудники СБУ разоблачили и задержали жительницу Глухова, завербованную российской ФСБ.

"Она передавала в ФСБ локации, ориентировочное количество и имеющееся вооружение подразделений ВСУ, которые вовлечены в оборону северных рубежей Украины. Также женщина "сливала" информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры. Такие сведения нужны были захватчикам для подготовки новых, а также корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе", – рассказали в СБУ о задачах, которые выполняла предательница в интересах РФ.

Задержали российскую информаторку с поличным: она как раз пыталась передать очередную партию собранных разведданных российской спецслужбе.

В ходе следствия, сотрудники ФСБ завербовали глуховчанку через ее родственника, гражданина РФ, живущего в России и длительное время сотрудничающего с российской спецслужбой.

К предательнице спецназовцы пришли с обыском, в ходе которого нашли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых информатор фотографировала интересующие ФСБ объекты и передавала собранные данные в РФ.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении соратнику Пригожина, запустившему пропагандистский канал в Херсонской области.

Проектом занимался известный кремлевский политтехнолог Александр Малькевич, с 2018 года входящий в ближайшее окружение главаря российской частной военной компании "Вагнер".

При координации Пригожина Малькевич создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он запустил так называемую ТРК "Таврия" в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения "Общественного телевидения".