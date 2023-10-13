СБУ задержала вражеского информатора, который шпионил за защитниками Одессы: он действовал 'под прикрытием'. Фото

Специалисты Службы безопасности Украины задержали в Одессе агента России, который устроился в международную организацию, чтобы шпионить за Силами обороны. Под таким "прикрытием" предатель объезжал территорию города, где разведывал укрепрайоны и маршруты перемещения защитников.

Ныне одессит под стражей, ему грозит до 12 лет заключения. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, одессит избрал сторону агрессора еще в 2014 году. Он по указанию своих кураторов проводил активную деятельность в пророссийских организациях. Но когда план Кремля по "русской весне" на Одесщине провалился, его перевели в "режим ожидания".

После полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину 24 февраля 2022 года на фигуранта вновь вышел резидент агентурной сети ГРУ и так тот снова стал информатором оккупантов и начал собирать для них разведданные о ситуации в Одессе.

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Отмечается, что мужчина, уже будучи завербованным российским ГРУ, устроился на работу водителем в одесскую ячейку международной благотворительной организации. Кроме размещения военных в городе, его также интересовали возможные маршруты перемещения ВСУ в сторону южных направлений фронта.

С врагом предатель коммуницировал через заранее отработанные каналы связи в мессенджерах. Мобильный телефон с доказательствами его переписки с оккупантами был обнаружен во время поисков и изъят вместе с оружием и боеприпасам.

Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Фигуранту сообщили о подозрении по этим статьям и уже задержали, поместив под стражу.

"Установлено, что резидент задержанного агента был еще и куратором диверсанта, которого СБУ задержала в прошлом году. По материалам украинской спецслужбы, в мае этого года он получил пожизненное заключение", – добавили в спецслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудники СБУ в Нацполиции задержали диверсанта, который планировал взорвать несколько АЗС в Украине. Для этого злоумышленник подготовил самодельную взрывчатку, которую прятал в лесу на Харьковщине.

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