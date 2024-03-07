Счет идет на сотни: в сеть попал список ликвидированных оккупантов десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Фото

В сети опубликовали список ликвидированных российских оккупантов, которые служили в 76-й десантно-штурмовой дивизии в городе Псков. Примечательно, что большинство из уничтоженных захватчиков воевали в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

При этом списки не включают имена пропавших без вести. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Страна-террорист Россия активно привлекает военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии к участию в боевых действиях против Украины. В сеть попали личные данные почти 300 ликвидированных захватчиков.

Стоит отметить, что в документах преимущественно представлены военнослужащие рядового состава 104-го, 234-го и 237-го полков, принимающих участие в боевых действиях возле населенного пункта Работино Запорожской области.

Также в сети обратили внимание, что количество ликвидированных псковских десантников намного больше, ведь в опубликованных списках не указаны захватчики, которых страна-террорист Россия считает "пропавшими без вести".

Кроме того, особый интерес в сети вызвал ликвидированный оккупант под номером 195. В документе указан Пригожин Евгений Викторович, полный тезка бывшего главаря ЧВК "Вагнер". К тому же в списке говорится, что имя было изменено на Юнусов Руслан Фетихович.

Напомним, украинские пограничники уничтожили нескольких российских оккупантов на Запорожском направлении. Бойцы обнаружили ходы сообщения врага и забросили туда "подарок".

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в течение суток 6 марта ликвидировали или ранили по меньшей мере 1160 военнослужащих российской армии. Так что сейчас общие потери личного состава войск страны-агрессора достигают 421 430.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ уничтожили склад боеприпасов 4-й танковой дивизии ВС РФ возле временно оккупированного села Мостки Луганской области. По вражескому объекту попали из HIMARS.

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