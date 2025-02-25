Считался пропавшим без вести: в боях за Украину погиб общественный деятель из Черкасс. Фото

В боях за Украину свою жизнь отдал общественный деятель из Черкасс Максим Зеленский. Герой считался пропавшим при особых обстоятельствах с апреля 2022 года.

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Об этом сообщила его жена Елена Зеленская на странице Facebook. Защитник погиб в городе Попасная Луганской области.

"Тяжелая потеря пришла в нашу семью. Из-за бесконечно долгих 2 лет 10 месяцев неутомимых поисков, отчаянной веры и бесконечной надежды мой любимый муж Зеленский Максим Васильевич возвращается домой с честью на щите…", – говорится в сообщении его жены.

Мужественный защитник до последнего оставался рядом со своими побратимами, демонстрируя смелость и стойкость, был верен своему долгу защищать родную землю.

Для родных погибший военнослужащий навсегда останется патриотом, настоящим мужем, любящим отцом, сыном и братом, отдавшим свою жизнь защищая своих родных, украинский народ и свою Родину.

"Зеленский Максим Васильевич – это имя, которое звучало громко при жизни и не умолкнет после. Он творил Украину, боролся за нее, отдал ей все. И каждый, кто его знал, осознает: такие люди не исчезают, они становятся частью истории…", – написала жена Елена.

Попрощаются с героем 26 февраля в Черкассах.

Напомним, 7 января 2025 года во время исполнения служебного долга свою жизнь отдал Стас Алексеевец. Герой погиб на Покровском направлении вблизи населенного пункта Песчаное. Мужчина был родом из Херсона, но последнее время проживал в Изюмском районе. Ему навсегда останется всего 27 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля 2025 года в Донецкой области погиб военный из Волыни Боршуляк Николай Борисович. Герой погиб во время выполнения боевого задания в результате минно-взрывной травмы в районе населенного пункта Новоукраинка Покровского района Донецкой области.

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