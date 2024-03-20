'Сейчас основная ставка – на союзников': Романенко объяснил, что нужно ВСУ для освобождения территорий

Украина остро нуждается в серьезном дальнобойном оружии, как Storm Shadow, Scalp, Taurus. Основная ставка в этом вопросе на союзников, причем необходимо также разрешение применять такие ракеты не только по временно оккупированным территориям, но и по территории России.

Об этом в эфире Oboz Talk рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он пояснил, что сейчас у нас есть дроны, которые достают достаточно далеко, но их боевой части не хватает для поражения надежно защищенных объектов – только для нефтяных терминалов и других "легковоспламеняющихся".

"А вот такого оружия, чтобы оно могло нести 50, такой же вес боеголовки, как "шахед", пока у нас не хватает. Хотя россияне уже выложили, якобы они сбили дрон, который внешне отвечает и по параметрам соответствует тем дальнобойным дронам, которые анонсировал "Укроборонпром" с боеголовкой на 50 килограммов, правда, не 75, как было анонсировано", – отметил Романенко.

Он отметил, что это уже серьезное оружие, способное, например, если "взять тот же завод в Таганроге", разрушить крышу, а не просто сделать в ней дыры.

"На самом деле в Украине сейчас остро не хватает оружия, враг этим активно пользуется. Как бы это грустно ни звучало, но они продвигаются по всем направлениям. Есть успехи на территории врага, о которых вы только что сказали, но этого мало для того, чтобы дать достойный отпор. И нам нужно что-то существенное", – подчеркнул эксперт.

Он отметил: чтобы освободить, в частности, Крым, откуда обстреливаются портовые города Украины, нужны не только дроны, но и, например, Storm Shadow или Taurus, то есть ракеты, которые на последнем этапе способны доводиться по целям.

"Storm Shadow, Scalp или Taurus, такие ракеты. Потому что даже "Хаймарсы", даже "Атакмсы", они тоже зависят от спутниковых координат. А собственно ракеты с серьезной такой системой, автономной системой наведения, это было бы как раз то самое, чем бы мы могли поражать российских военных и, скажем так, индустриальные объекты военно-промышленного комплекса", – объяснил Романенко.

По его словам, если собственные проекты в Украине и производятся, то в очень малом количестве, поэтому сейчас основная ставка – на союзников.

"Должны решить вопрос с этим и передать нам все же дальнобойное оружие. Понимание того, что нужно дать разрешение применить его не только по временно оккупированным территориям, а по территории России, уже вызревает, уже было несколько заявлений", – отметил генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Немецкая газета Bild сообщила, что Германия планирует приобрести у США дальнобойные крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут в будущем заменить Taurus. Их будут использовать с помощью истребителей F-35.

– 16 марта большинство членов господствующей коалиции Германии выразило поддержку передачи ракет Taurus Украине во время голосования в Европарламенте. В частности, 451 депутат проголосовал за соответствующую резолюцию.

– Издание The Telegraph написало, что из-за отсутствия военной помощи США до конца текущего месяца в Украине могут закончиться ракеты для систем ПВО. В этом случае украинские военные смогут сбивать только одну из пяти российских ракет.

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