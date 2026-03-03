Сейчас освобождено 9 населенных пунктов: в Генштабе показали, как подразделения ДШВ давят врага на Александровском направлении. Видео

Украинские военные продолжают давить войска страны-оккупанта на Александровском направлении (Донецкая область). Сейчас уже освобождено 9 населенных пунктов.

В Генштабе показали видео удачной операции подразделений десантно-штурмовых войск. Отмечается, что подразделения группировки ДШВ неустанно давят на противника, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методично перерезают их логистические артерии.

"По состоянию на сейчас освобождено 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов. Военные части и подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу собственные условия боя", – говорится в подписи под видео.

В частности, точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника оккупантов.

"Согласно взвешенному замыслу главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, под четким руководством командующего Десантно-штурмовых войск ВС Украины обеспечена последовательная и эффективная реализация наступательной операции", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что операция осуществлялась в соответствии с определенным планом, а уже через неделю в результате принятых решений и применения технических средств, был ограничен доступ вражеских сил к сети Starlink. Это существенно повлияло на ситуационную осведомленность оккупантов и усложнило управление подразделениями на первом этапе, но противник не остановил свои наступательные действия и продолжил двигаться дальше.

"Непрерывно и результативно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, которые обнаруживают и уничтожают цели, не оставляя врагу ни одного безопасного тыла", – отмечают в Генштабе.

Что предшествовало

В воскресенье, 1 марта, стало известно о том, что украинские военные прорвали вражескую оборону на одном из самых активных участков фронта. ВСУ открыли плацдарм для продвижения на Александровском направлении.

Также в воскресенье, 1 марта, украинские военные показали кадры из города Константиновка. Враг пытается методично уничтожать этот населенный пункт.

Как писал OBOZ.UA, российские оккупанты активизировали действия на севере Мирнограда (Донецкая область), усиливая давление на украинские оборонительные позиции. Подразделения ВСУ держат оборону и сдерживают попытки противника продвинуться вперед. Оккупанты пытаются накапливать тяжелую технику и личный состав.

