'Сейчас свяжу, как барана': командование РФ бросило под Бахмут оккупантов, которые бунтовали и отказывались воевать. Видео

Во временно оккупированной Луганской области Украины произошел конфликт между оккупантами из 34 бригады "Шторм" и их командованием. "Мобики" отказались возвращаться на передовую, после чего 20 человек под угрозой расправы отправили под Бахмут в Донецкой области, связь с ними пропала.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости". На опубликованном видео с места событий слышно ругань, угрозы и выстрелы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Закрой рот свой нах**. Щас свяжу, как барана, нах**. На передок завезу и *бну тебя там нах**, никто не найдет в этой жизни, бл***", – угрожал "мобику" один из офицеров.

Месяц назад подразделение отказалось возвращаться на передовую, оккупантам пригрозили уголовным делом, возили из одного населенного пункта в другой, затем разместили в поселке, где они все это время ждали решения по делу. По словам близких вояк, накануне к ним пришли командиры, взяли 20 человек из бригады и под угрозами стали сажать в КамАЗы, чтобы увезти в поселок недалеко от Бахмута.

Выстрелы, которые прозвучали на видео, как сообщил один из "мобиков", ушли в землю. На вопрос подчиненных: "Че за х***я, товарищ майор?", тот объяснил, что "задачу набрать 10 человек поставил командир бригады", их везут не на на передовую. "Я два раза вас отмазал, вас не забрали, вот – третий раз б***..." – сказал офицер.

Напомним, из аудиоперехвата, опубликованного ГУР МО Украины 21 июля, стало известно, что в армии РФ командиры бегут с позиций, а солдаты отказываются идти в бой. В частности, командир одного из подразделений сбежал с позиций во время обстрела, после чего другие захватчики отказываются воевать под его руководством.

"Товарищ командир, вот этих десять, которых вы прислали, командир отделения вчера, когда нас обстреливать начали, он бросил людей. Хочу вам сообщить, что он с***ался сам. Вот этот, которого старшим назначили у них. И пацаны говорят, не в первый раз с***ется", – рассказал захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты признают, что они слабее украинских защитников, и в то же время во всем обвиняют свое командование. Один из захватчиков отметил, что российская армия отнюдь не вторая в мире, как это когда-то считалось;

– один из оккупантов "разнес" кремлевского диктатора Владимира Путина, отправляющего свой народ на убой в Украину. Мобилизованный захватчик пожаловался, что попал в рабство, а главные силы глава Кремля оставил в Москве, поскольку в РФ может начаться гражданская война.

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