Семь категорий украинцев могут призвать на службу в сентябре: что нужно знать

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 15 ноября 2023 года, поэтому в сентябре в стране будет продолжаться призыв военнообязанных от 18 до 60 лет. Попадет ли человек в войско, зависит от его пригодности к прохождению службы, а также того, имеет ли он право на отсрочку.

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В этом месяце продолжат мобилизовывать семь категорий граждан. OBOZREVATEL рассказывает, что об этом известно и будут ли изменения.

Отметим, что военнообязанные не отправляются сразу на передовую. Если нет острой необходимости доукомплектовать подразделения на фронте, то мужчин мобилизуют в тыловые части и части обеспечения. К ним, кстати, отправляются на службу и ограниченно пригодные лица.

В ходе всеобщей мобилизации в ТЦК и СП могут не учитывать военно-учетную специальность военнообязанного, если есть дефицит на другие. Ведь все ТЦК получают рекомендации по мобилизационным планам и доукомплектации подразделений необходимыми специалистами.

Так, на военную службу в сентябре 2023 будут призывать:

– всех пригодных и ограниченно пригодных к службе мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без учета военного опыта;

– пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте 18-27 лет, если они находятся в запасе после прохождения срочной службы, учились на военной кафедре или окончили военные вузы;

– призывников от 18 до 27 лет, которые не проходили военную службу – их принимают на контракт;

– военнообязанных женщин в возрасте до 60 лет;

– женщин от 18 лет, если их специальность требуется ВСУ, они пригодны по состоянию здоровья и на добровольной основе;

– снятых с воинского учета, но после уплаты штрафа за то, что не стали на учет в предусмотренное законом время;

– исключенных из воинского учета мужчин, если они пригодны или ограниченно пригодны к службе в условиях военного положения, не имеют отсрочки или судимости за совершение тяжкого преступления.

В правительстве в очередной раз объяснили, что в Украине нет волн мобилизации. На военную службу призывают в соответствии с планами, утвержденными в 2022 году. Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что никаких изменений в мобилизации – то есть ее усиления – не будет.

Он подчеркнул, что мобилизация в стране не прекращалась ни единого дня во время войны, но она происходит с учетом необходимости мужчин и женщин, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач. Также политик опроверг слухи, что Украине якобы необходимо мобилизовать 300 тысяч военнообязанных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе. Кроме того, упорядочено прохождение службы ограничено пригодными. В то же время в Верховной Раде зарегистрировали проект закона об отмене отсрочки от мобилизации для соискателей второго высшего образования.

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