Семь кораблей на боевом дежурстве: оккупанты осуществили ротацию ракетоносителей в Черном море

Российские оккупационные войска провели ротацию надводного ракетоносителя на подводный в Черном море. Всего на боевом дежурстве там находится 7 кораблей, среди которых один носитель "Калибров", снаряженный четырьмя ракетами.

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Об этом в Telegram сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Вячеслав Назаров. В то же время он предупредил, что надводный ракетоноситель сейчас в готовности находится в пункте базирования и в любой момент может присоединиться к дежурству.

Назаров подчеркнул, что уровень ракетной угрозы остается высоким, а обнаружение пусков с подлодки затруднено, поэтому для перехода в укрытие есть несколько минут. Половник призвал украинцев не побуждать собственную безопасность.

Напомним: ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что Воздушные силы будут сообщать о запусках ракет и дронов в режиме онлайн. Это будет происходить через официальный Telegram-канал ВС.

Воздушные силы будут извещать об атаках дронов-камикадзе Shahed, угрозах ракетных ударов с бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160, а также об ударах ракетами "Калибр" с подводных и надводных носителей, заверил Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ сообщили, что ракетные атаки российских террористических войск на данный момент нацелены на объекты логистики, промышленности нефте- и газоснабжения Украины. С начала июня противник применил 140 ракет разных типов, а также 255 ударных БпЛА.

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