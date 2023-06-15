В Генштабе назвали основные цели ракетных ударов РФ по Украине

Ракетные атаки российских террористических войск нацелены на объекты логистики, промышленности нефте- и газоснабжения Украины. С начала июня противник применил 140 ракет разных типов, а также 255 ударных БпЛА.

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Об этом сегодня на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. Он отметил, что уничтожили украинские ПВО обезвредили 74% крылатых ракет и 55% ударных БПЛА, примененных противником.

Бригадный генерал отметил, что ввиду длительных ракетных ударов наши силы ПВО становятся все более крепкими, в частности, за счет современного вооружения и военной техники, предоставляемой партнерами.

Напомним: ночью 15 июня защитники неба отразили очередную атаку РФ на города Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну крылатую ракету, 20 дронов Shahed-136/131 и еще один разведывательный БПЛА врага.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что Россия начала чаще устраивать массированные атаки на Украину, поскольку накопила запас ракет. Сейчас Россия совершает комбинированные атаки. В частности, захватчики выпускают по территории Украины больше дронов-камикадзе и меньше ракет. При этом частота ударов увеличилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на юге Украины интенсивность вражеских обстрелов несколько уменьшилась – частично это объясняется тем, что военным РФ пришлось отойти и переустроиться на новых оборонных позициях. В то же время оккупанты сосредоточили удары по тыловым регионам.

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