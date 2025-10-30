Семилетняя девочка, пострадавшая в результате атаки РФ на Винницкую область, умерла в больнице

В результате российской атаки на Винницкую область 30 октября погибла семилетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, медики боролись за жизнь ребенка, однако спасти ее не удалось.

О трагедии сообщила Первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная. По словам чиновницы, пострадали также четверо взрослых. Двое из них в состоянии средней тяжести в больнице.

Что известно о российском обстреле Винницкой области

По данным местных властей, в воздушном пространстве Винницкой области находилось 90 БПЛА и 23 крылатые ракеты. Атака оккупантов повредила объекты крыточной и гражданской инфраструктуры.

Атака повредила 23 жилых дома, один из них, двухэтажный, в котором проживал 21 человек, получил значительные повреждения. Жителей разрушенного жилья временно выселили, комиссия обследует здание. На местах также работают специалисты ГСЧС, правоохранители и сотрудники СБУ.

В результате атаки пострадали четверо взрослых и ребенок. Двое взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие ранения и отказались от госпитализации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на четверг, 30 октября, Украину атаковали десятки российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, страна-агрессор осуществила пуски ракет с самолетов стратегической авиации

– Российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожье. Враг направил на город много дронов, а также нанес не менее семи ударов баллистическими ракетами. В результате обстрела пострадали 17 человек, среди которых 6 детей.

