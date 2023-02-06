Сенченко: русские 'понаехи' массово побегут из Крыма, когда мост Путина будет разрушен. Интервью

Несмотря на присутствие на Западе "соглашателей" и скрытых агентов Кремля, подталкивающих Украину к сдаче своих национальных интересов, в частности, по Крыму, сегодня наши союзники осознали: украинский народ и украинская власть настроены решительно в плане освобождения всей нашей территории, включая Крымский полуостров. Чтобы ускорить этот процесс, Запад готов предоставить Украине необходимое вооружение.

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Сегодня крайне важно перекрыть все артерии, по которым идет снабжение российской оккупационной группировки в Крыму. Керченский мост должен быть разрушен, а "сухопутный коридор" перекрыт. Как только это произойдет, враг окажется в западне, начнется "исход" российских силовиков и "понаехов" – граждан РФ, которые незаконно поселились в украинском Крыму. После освобождения Крыма им будет дано две недели на самостоятельный выезд. Те, кто останутся, будут депортированы. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

– Издание TheTelegraph сообщило о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине вооружения, которое способно нанести удар по Крыму, поскольку администрация Байдена все чаще рассматривает оккупированный украинский полуостров как реальную цель. Считаете ли вы, что сегодня Запад готов "благословить" освобождение Крыма и предоставить Украине необходимое вооружение?

– Нам не нужно никакого благословения на освобождение Крыма. Это наша территория. Украинский народ, украинская армия, украинский президент последовательно и твердо заявляют о том, что мы будем освобождать эту территорию, независимо от того, дадут нам оружие дальнего действия или не дадут. По этому поводу мы не собираемся проводить каких-то согласований.

Но то, что у нас есть такая твердая позиция, привело Запад к пониманию того, что это неизбежно. И для того, чтобы минимизировать потери и ускорить все эти события, придется дать Украине требуемое оружие.

Помимо соглашателей на Западе, которые с большим удовольствием тянут Украину в какие-то переговоры и уступки, есть и достаточно серьезная трезвая часть военно-политического руководства, которое твердо понимает: если Россия оставит за собой контроль над частью территории Украины, это будет просто паузой в войне. В таком случае Россия будет иметь плацдарм, который все равно будет использовать для дальнейшей агрессии против Украины, Молдовы, как плацдарм для действий на Ближнем Востоке и давления на другие страны.

Эта часть сейчас побеждает. Это не значит, что исчезло сопротивление соглашателей, путинской агентуры и его законсервированных друзей на Западе, которые сейчас вскрылись. Тем не менее, они сегодня в меньшинстве.

– Интересное заявление сделал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов. Он сказал: "Все началось с Крыма в 2014 году, на этом все и закончится".

– Да, освобождение всей нашей территории для Украины – это конец военных действий. Но россияне могут продолжать стрелять со своей территории. Именно поэтому очень важно, чтобы война закончилась военным поражением путинской армии, и чтобы началась внутренняя демократическая трансформация в России.

Потому что возврат к демократическим ценностям сразу повышает цену человеческой жизни. Без такого рода изменений, на которые, конечно, потребуется немало времени, Россия останется человеконенавистническим государством, постоянно угрожающим всем вокруг.

– Военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATELзаявил: "На мой взгляд, освобождение Крыма – это конец войне, потому что дальше война просто теряет смысл. Именно поэтому не Донбасс, а Крым может стать первостепенной задачей в плане проведения контрнаступления". Согласны ли вы с тем, что Крым, а не Донбасс должен стать приоритетом?

– Такого рода рассуждения тоже имеют право на жизнь. Но проблема заключается в том, что правила в войне диктует не только одна сторона. Сегодня украинская армия серьезно борется на Донбассе, потому что враг бросает туда свои основные силы, чтобы отсрочить наши действия по освобождению Крыма.

Поэтому я бы не столько строил какие-то умозрительные модели, сколько продолжил бы давление на Запад с целью получения необходимого вооружения, что повысит эффективность наших действий на Донбассе и позволит начинать действия на Крымском направлении. По крайней мере, по пресечению всех артерий, по которым идет снабжение крымской группировки путинской армии.

Это и Керченский мост, и так называемый сухопутный коридор, который пока очень неустойчиво, но помогает агрессору обеспечивать свои группировки на юге и на востоке нашей страны.

– Действительно, мы понимаем, насколько важен для Кремля Керченским мост, прежде всего, как символ. Если он будет уничтожен, допускаете ли вы, что в таком случае российские оккупационные войска будут вынуждены покинуть Крымский полуостров, как это уже было на отдельных участках фронта материковой части Украины?

– В принципе, да. Потому что они оказываются в западне. Они очень быстро начнут испытывать нехватку ресурсов. Это неизбежно.

Конечно же, массово побегут "понаехи", как их называют в Крыму, те же российские силовики начнут вторую волну эвакуации своих семей и так далее. Начнется исход из Крыма, оттуда начнут бежать.

– Мы знаем, что "бавовна" фактически стала уже рядовым явлением для Крыма. Какая там ситуация сейчас? Какие настроения у "понаехов", о которых вы сказали?

– Росси йские "понаехи" в нашем Крыму – это обычные потребители всего того, что льется из российских зомбоящиков. Если первая волна, относительно вменяемая часть, начала бежать буквально в марте-апреле прошлого года, то потом была пауза. Но сейчас этот процесс опять ускоряется.

– Что должна делать Украина с этими "понаехами" – гражданами России, которые незаконно пересекли границу нашего государства и поселились в Крыму – после освобождения Крыма?

– Кто эти люди? Это граждане другого государства, незаконно проникшие на территорию суверенной Украины. Это незаконные мигранты. В соответствии с нашим законодательством, эти люди должны быть выдворены. Им может быть дан короткий срок, одна-две недели, на добровольный выезд. Если в течение этого срока они не выехали, значит, они буду депортированы из страны.