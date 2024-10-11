Сентябрь стал месяцем с рекордным количеством погибших среди гражданских украинцев: ужасная статистика ООН

В сентябре российские войска убили самое большое количество гражданских украинцев за 2024 год. В первый месяц осени из-за обстрелов оккупантов в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских, и еще 1 220 получили ранения.

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Такие данные приведены в ежемесячном отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека. В Организации отметили, что тенденция роста числа жертв среди гражданского населения началась в июле этого года.

"Ракетные атаки по всей стране, особенно против городов Харьков и Запорожье, способствовали увеличению количества жертв. Вблизи линии фронта значительная часть жертв приходится на атаки с использованием БПЛА", – говорится в отчете.

По данным Мониторинговой миссии, 46% погибших украинцев в сентябре были старше 60 лет. Кроме того, в этом месяце в результате российских атак на мирные города и села Украины погибли 9 детей и еще 76 получили ранения.

В ООН добавили, что 92% жертв среди гражданского населения и 96% повреждений образовательных и медицинских учреждений в сентябре по-прежнему произошли на подконтрольной Украине территории.

Значительную часть потерь повлекли за собой атаки российских дронов на населенные пункты вблизи линии фронта, отметили в Мониторинговой миссии.

Так, на подконтрольной Украине территории Херсонской области половина жертв среди мирного населения пришлась на обстрелы БПЛА. Также российские беспилотники нанесли ущерб мирному населению в оккупированных Донецке и Горловке.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года погибли по меньшей мере 219 мирных жителей Украины, а еще 1018 получили ранения. В июне и июле активные наступательные действия российских войск сместились с севера Харьковской области в Донецкую область, что привело к росту подтвержденных потерь среди гражданского населения.

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