В июле из-за агрессии РФ погибли более 200 гражданских украинцев: эта цифра самая большая с октября 2022 года

В июле 2024 года погибли по меньшей мере 219 мирных жителей Украины, а еще 1018 получили ранения. Это самый высокий уровень смертности с октября 2022 года.

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Об этом сообщается в отчете ООН. В документе отмечается, что количество жертв среди гражданского населения стабильно растет с марта 2024 года.

В отчете также упоминается массированная атака России на Украину, состоявшаяся 8 июля. Тогда в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Киевской области погибли по меньшей мере 43 гражданских, среди которых 5 детей. Ранены были 147 человек, включая 7 детей. Одна из российских ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, разрушив отделение токсикологии и серьезно повредив Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

В июне и июле активные наступательные действия российских войск сместились с севера Харьковской области в Донецкую область, что привело к росту подтвержденных потерь среди гражданского населения. Так, количество погибших и раненых возросло со 125 в мае до 224 в июне и 269 в июле. Большинство жертв (90%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (86%) в результате обстрелов РФ были зафиксированы на территориях, подконтрольных Украине.

Ранее специалисты Мониторинговой миссии ООН по правам человека проанализировали видеоматериалы, зафиксировавшие удар по детской больнице "Охматдет" накануне, 8 июля. Они пришли к мнению, что медучреждение "с высокой вероятностью" поражено прямым попаданием российской ракеты и украинская ПВО к разрушениям не причастна.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что называть войну России против Украины "украинским кризисом" – это неправильно и неправомерно. Несмотря на это, некоторые члены Совбеза ООН до сих пор продолжают давать именно такое название агрессии РФ против нашего государства.

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