'Серьезный фактор, который не следует снимать со счетов': Селезнев оценил возможности солдат из КНДР и указал на проблемы в украинской обороне

Многие говорят, что военные КНДР имеют плохую подготовку и не способны показать себя на поле боя. Важной проблемой в организации украинской обороны можно считать то, что в некоторых случаях противник недооценивается.

Видео дня

Такой мыслью поделился в эксклюзивном интервью OBOZ.UA военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что солдаты Северной Кореи проходят обучение и достаточно хорошо физически подготовлены, это достаточно весомый фактор, который нужно учитывать.

"Я не сторонник тех экспертов, которые считают, что северокорейские военнослужащие абсолютно бесперспективны и не способны вести боевые действия. Они учатся, достаточно хорошо физически подготовлены. Поэтому это серьезный фактор, который не следует снимать со счетов по увеличению боевых возможностей российской армии", – рассказал Селезнев.

По его словам, некоторые убеждены в истощении военной промышленности РФ, однако следует признать, что страна-агрессор способна адаптироваться и производить все, что нужно на поле боя. К тому же Иран и Северная Корея предоставляют артиллерийские боеприпасы, так что враг имеет ресурсы, их должно хватить на следующий год.

"И рассматривать 20 января как конечную дату в плане выхолащивания российских военных ресурсов я бы не стал. Очевидно, что на 2025 год противнику хватит ресурсов для ведения активных наступательных действий", – отметил военный эксперт.

Недооценка врага является одной из ключевых проблем, с которой пришлось сталкиваться украинской стороне во время подготовки контрнаступления летом 2023 года, и во время ожиданий в рамках осенне-летней кампании текущего года.

"Я имею в виду наши ожидания, что из-за больших потерь российской оккупационной армии она будет вынуждена брать оперативную паузу. Паузы нет, а наступление есть. Причем есть два медийно подсвеченных участка фронта – Кураховский и Покровский направления, но боевые действия достаточно с угрожающими тенденциями разворачиваются и в районе Часового Яра, и на Северском выступе, и на Лиманском направлении. Причем, на Северском направлении мы теряем те рубежи и позиции, которые устойчиво удерживали в течение почти двух лет", – подчеркнул Селезнев.

Он утверждает, что ситуация с формированием и расширением плацдарма на правом берегу реки Оскол, в частности на Купянском направлении, вызывает значительную обеспокоенность. Враг сумел создать стабильную переправу и они активно расширяют плацдарм в районе Двуречного. Украинские Силы обороны пока не могут остановить продвижение врага, не говоря уже о полной ликвидации этого плацдарма.

"Снимать со счетов попытки противника атаковать на севере Харьковской области тоже не стоит. Иногда мы слышим оттуда тревожные новости о том, что противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Пока мы отбиваем атаки, но если противник сможет перенести часть своих ресурсов с территории Курской области, чтобы активизировать свои действия на севере Харьковской области, думаю, это только вопрос времени ", – заявил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной Корее утверждают, что сотрудничество со страной-агрессором РФ есть достаточно эффективным. В Пхеньяне добавили, что этот военный альянс сдерживает Соединенные Штаты Америки и их "вассальные силы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!