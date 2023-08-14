Сергей Пашинский обеспечил критические поставки оружия быстрее союзников – NYT

В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину, когда российские оккупационные войска наступали на Киев, украинское правительство нуждалось в быстрых поставках оружия. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский обеспечил критические поставки оружия для ВСУ быстрее союзников.

Видео дня

Об этом говорится в материале The New York Times. У Пашинского были связи в оружейном бизнесе, он умел работать в условиях жесткой конкуренции и не боялся бюрократии.

Спустя восемнадцать месяцев частная компания "ООО "Украинская бронетехника", связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Он покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников.

В прошлом году у компании был лучший за всю ее историю годовой оборот. В частности, объем продаж составил более 350 млн долларов по сравнению с 2,8 млн долларов в год до широкомасштабного вторжения страны-террориста.

Украинские Вооруженные силы в значительной степени зависят от боеприпасов советского калибра, и их существует не так много, в большинстве своем в странах бывшего советского блока, в том числе некоторых, которые не хотят вызвать недовольство России, продавая их Украине. Чтобы получить доступ к этим ресурсам, нужны опытные связи, которые есть у Пашинского и его команды.

Важнейший поставщик – Болгария – отказался продавать напрямую Украине, опасаясь огорчить Россию. Однако "Украинская бронетехника" имела связи в этой стране, что сделало Пашинского особенно ценным.

Однако, поскольку Болгария не разрешала продавать боеприпасы Украине напрямую, "Украинские бронетанковые технологии" заключили соглашение с посредниками.

По данным издания, оружие от болгарских производителей сначала было продано знакомому Пашинского в Болгарии, затем польскому посреднику, затем "Украинской бронетехнике", а уже после этого его получила украинская армия.

С каждым шагом цены росли, потому что посредники берут свою долю. Однако, по данным аудита Министерства обороны, большую часть прошлого года "Украинская бронетехника" снабжала оружием надежнее, чем государственные компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против экс-нардепа Сергея Пашинского за незаконное завладение оружием. Известный журналист Юрий Бутусов заявил, что это безосновательные преследования. Потому что Пашинский помог обеспечить Вооруженные силы Украины противотанковыми ракетными комплексами "Стугна" и "Корсар".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!