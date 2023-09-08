'Сергей сам себе обмундирование покупает': родственники окупантов жалуются на неудовлетворительное обеспечение армии РФ. Перехват

Оккупанты вынуждены за свой счет закупать экипировку и запчасти для военной техники. Кроме того, деньги и автомобили, собираемые российскими волонтерами для своих военных, также неизвестно куда исчезают.

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Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор гражданской россиянки с оккупантом, в котором они обсуждают неудовлетворительное обеспечение мобилизованного личного состава армии РФ. Аудиозапись обнародовали на YouTubе-канале ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из разговора, военнослужащие РФ вынуждены самостоятельно осуществлять закупку элементов личной экипировки и запасных запчастей к вооружению и военной технике.

"Сергей тоже обмундирование сам себе покупает, и зимнее покупал и летнее. Еще машина ломается, запчасти тоже на свои деньги покупает. Все водители так, что ли?", – жалуется россиянка.

Она удивляется, куда делись деньги, которые они собирали для своих военных. Также неизвестно куда "исчезли" 225 автомобилей, которые волонтеры якобы передали на фронт.

"Так я не поняла, деньги вам до 23 февраля собирали, куда их? Смотрю там эти 225, каких-то там, один внедорожник, другие "Нивы", что ли, отправляют. У вас есть такие? У вас вообще ничего нет?", – возмущается россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Также оккупанты жалуются на беспорядок в учете мобилизованных в российской армии. Он ведется формально, без какого-либо контроля, из-за чего ушедший в отпуск военный может попасть под статью о дезертирстве.

Один из захватчиков в перехваченном разговоре пожаловался на отсутствие у российской армии боеприпасов. Снарядов, по его словам, нет совсем, а воевать приходится едва ли не "копьем и палками".

Еще один признался, что мобилизовать в России практически некого. Он посетовал, что это будет "не мобилизация, а эвакуация".

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